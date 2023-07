Concursos: país tem 53 mil vagas abertas com salários de até R$ 26 mil

O Brasil tem mais de 53 mil vagas para todos os níveis de escolaridade em ao menos 67 concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira (24/7). O maior salário, de R$ 26.049,51, é para a Prefeitura de São Paulo.

A seleção abriu 142 oportunidades para auditor-fiscal e analistas. As inscrições vão até esta terça-feira (25/7) no site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 85 a R$ 135.

Há, ainda, concursos em tribunais de Justiça e Militar, ministérios públicos, para a Polícia Militar, bem como conselhos regionais de vários estados.

A Polícia Militar de São Paulo (PMESP) publicou edital com oferta de 2,7 mil vagas para o cargo de soldado de segunda classe, com previsão de posse em 2024. O salário inicial é de R$ 4.852,21, incluindo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e adicional de insalubridade.

A Fundação Vunesp é responsável pelo certame, com inscrição até 27 de julho e taxa de R$ 65. As vagas exigem o nível médio como escolaridade.

Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores divulgou o edital do próximo concurso para diplomatas com 50 vagas na classe inicial de terceiro-secretário. O material está disponível no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), a remuneração inicial da carreira é de R$ R$ 20.926,98.

São 37 vagas para ampla concorrência, 10 vagas destinadas para candidatos negros e outras três oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). Inicialmente o concurso contaria com 30 vagas. Foram autorizados mais 20 cargos.

As inscrições vão até as 22h de 3 de agosto. O cadastro deve ser feito no site do Iades, mediante pagamento da taxa de R$ 229.

Confira outras oportunidades

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Inscrições: até 23 de agosto

Vagas: 10

Cargos: Cadete

Salário: R$ 10.327,39 (após curso de formação)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Inscrições: até 25 de julho

Vagas: 1.822

Níveis: médio, técnico e superior

Salário: R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14

Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx)

Inscrições: até 2 de agosto

Vagas: 162

Cargos: diversos

Salário: R$ 8.245,00