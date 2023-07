Condutor colide contra parada de ônibus em Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira (13), um motorista colidiu contra uma parada de ônibus localizada na avenida Nações Unidas, em frente ao Araújo do Tangará. O acidente ocorreu por volta das 18 horas e, por sorte, não havia ninguém no local no momento da colisão.

O impacto foi tão forte que metade da estrutura da parada desabou, o que evidencia a gravidade do ocorrido. Imagens registradas por testemunhas mostram que o veículo invadiu a calçada antes de colidir com a parada, causando danos consideráveis.

Segundo informações preliminares, o motorista do veículo, que não teve sua identificação revelada, teria perdido o controle do automóvel, o que resultou na colisão contra a parada de ônibus.

Apesar da gravidade do acidente, não foram registrados feridos, uma vez que a parada encontrava-se completamente vazia no momento da colisão. Agentes da Polícia Militar do Acre (PMAC) estão no local.