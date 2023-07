Conectando áreas remotas, governo do Acre leva internet a comunidade do rio Croa

Investimento em infraestrutura e criação de redes comunitárias sustentáveis. Essa foi a receita para o governo do Acre, por meio da secretaria de estado de indústria, ciência e tecnologia (Seict) levar inclusão digital à comunidade do rio Croa – um paraíso no meio da floresta amazônica – no Juruá, um dos maiores atrativos turísticos da região.

O governador Gladson Cameli fez questão de voltar à comunidade para inaugurar o sistema que conecta 59 famílias, com 12 pontos gratuitos na parceria público-privada que permite acesso de qualidade à rede mundial de computadores. Ele foi recebido com festa na residência do seu Reginaldo Costa da Silva, conhecido como seu Dedé.

“A internet é uma benção pra nós. Antigamente o pessoal comprava da gente e ia fazer pix em Tarauacá. Agora, quando eles embarcam somos avisados aqui, graças a Deus e ao governador está dando tudo certo”, disse seu Dedé.

Depois de dançar um forró pé de serra, o governador Gladson Cameli revelou que esse tipo de agenda é preferencial. “Cuidem desse paraíso que representa muito para vocês e o estado do Acre. Aqui eu me sinto em casa, fico feliz de ver que os negócios estão prosperando. Vou levar as imagens daqui para agenda climática em Washigton” disse Cameli.

O secretário Assurbanipal Mesquita destacou que os investimentos na comunidade do Croa foram feitos a muitas mãos. Além da Seict, o Deracre e o Imac foram parceiros. Após a instalação de 9 km de rede e os testes operacionais da conexão pela empresa Omegasul, a secretaria de estado de turismo e empreendedorismo passou a atuar com qualificação dos donos de restaurantes e pousadas.

“Os desafios continuam, o próximo passo é atender ao pedido de expansão da rede e trazer mais especialização na área de marketing de redes sociais. A partir da conectividade, novos investimentos estão sendo feitos pela comunidade que passou a receber mais turistas, resposta positiva às estratégias do governo”, garantiu Mesquita.

A caravana que acompanhou o governador no passeio ecológico pelo rio Croa, contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), o primeiro secretário da Aleac, deputado Nicolau Junior (PP), o prefeito Zequinha Lima, secretários de estado, secretários municipais e servidores da Seict.

O governador Gladson Cameli foi homenageado com uma placa que marca a inclusão digital na comunidade, representada por uma samaúma – considerada árvore mãe da floresta – consagrada pelos povos mais antigos.

No passeio de barco feito pelo rio Croa, as trilhas de acessos às samaúmas são os pontos mais visitados e fotografados por turistas.