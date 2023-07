Confira o resumo do terceiro dia de Copa do Mundo

Atuais campeãs aplicam 3 a 0

Na noite de sexta-feira, Sophie Smith teve dia inspirado ao comandar a vitória dos EUA, marcando dois gols e dando uma assistência em seu primeiro jogo em Mundiais. Alex Morgan também saiu de campo com uma belo passe de letra para o primeiro gol, mas se frustrou ao desperdiçar a cobrança de pênalti em uma batida fraca defendida pela goleira Kim Thanh, destaque do Vietnã que evitou, em diversas oportunidades, que o placar fosse ainda mais elástico.

Mesmo com o resultado positivo, as atuais bicampeãs tiveram desempenho abaixo do esperado e considerado fraco em relação ao potencial ofensivo e a soberania na modalidade. Lindsay Horan marcou o terceiro, e Rose Lavelle entrou bem e chegou a acertar uma bola na trave, mas Rapinoe não encaixou a pontaria e desperdiçou duas boas chances.

Japão atropela

Na sequência, já na madrugada de sexta para sábado, o Japão atropelou a Zâmbia e garantiu a primeira goleada do torneio. A vitória por 5 a 0 teve gols marcados por Miyasawa (duas vezes), Tanaka, Endo e Ueki, mas o placar poderia ter sido ainda maior, já que Tanaka balançou as redes outras duas vezes, mas os dois tentos foram anulados por impedimento.

O volume de jogo apresentado pela 11ª colocada no ranking de seleções da Fifa estabeleceu o Japão como uma das grandes concorrentes na briga pelo título. Entre as equipes que fazem parte do top-15 que já estrearam, foi a que apresentou mais consistência e efetividade contra um adversário consideravelmente inferior, cenário que outras potências como Canadá, Espanha e Inglaterra — as duas últimas venceram, mas poderiam ter feito mais — não conseguiram aproveitar.

Inglaterra vence, mas decepciona

O confronto mais surpreendente ficou por conta de Inglaterra e Haiti, que protagonizaram um duelo bem mais parelho do que o esperado. A estreante em Copas apresentou impressionante capacidade física e conseguiu frear o domínio das inglesas, que só conseguiram balançar as redes em cobrança de pênalti. E na segunda tentativa, já que na primeira, a goleira Kerly Theus estava adiantada e pegou a batida de Georgia Stanway.

Theus foi bastante exigida e precisou trabalhar muito para evitar que a Inglaterra ampliasse a vantagem, e terminou a partida com 10 defesas na conta. Do outro lado, Mary Earps impediu o empate em bela finalização de Éloissant, já no final do segundo tempo. A vitória da equipe comandada por Sarina Wiegman deixou um gosto amargo e elencou uma série de problemas a serem resolvidos para o restante da competição.

Dinamarca arranca vitória no final

Dinamarca e China encerraram o terceiro dia em duelo morno e equilibrado, mas que terminou com a primeira vitória das europeias sobre as asiáticas em Copas do Mundo. Na primeira etapa, foram seis finalizações, três de cada lado, mas só uma, das chinesas, encontrou o endereço do gol. Na volta do intervalo, as equipes criaram mais, mas mantiveram o equilíbrio.

A Dinamarca chegou perto de abrir o placar aos 27 minutos, quando Shanshan cabeceou e a bola chegou perto de parar dentro da própria rede. Aos 44, a estrela Pernille Hader cobrou falta dentro da área e Vangsgaard subiu bem para cabecear e mandar para dentro do gol, na única finalização (entre 12 tentativas) que encontraram o endereço certo.