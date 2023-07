Confira os jogos desta quarta-feira; onde assistir e horários

Quartas de final da Copa do Brasil, Brasileirão Série B e campeonato argentino são os destaques do futebol desta quarta-feira.

No Morumbi, as atenções estão para São Paulo e Palmeiras. As equipes se encontram pelo segundo ano consecutivo na competição e agora os palmeirenses tentam uma história diferente que em 2022.

O Corinthians encara o América MG no Independência, tentando afastar a má fase. O Timão eliminou o Atlético MG nas oitavas e espera repetir o triunfo.