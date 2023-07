Marcynho Sensação, Companhia do Calypso e Ceian Muniz são as atrações do Festival do Açaí

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do ContilNet traz a confirmação das atrações do Festival do Açaí 2023. De acordo com informações oficiais, de dentro da Prefeitura de Feijó, o martelo foi batido e o prefeito Kiefer Cavalcante definiu as atrações nacionais para o tradicional festival.

Segundo as informações repassadas ao colunista, os cantores Marcynho Sensação, Ceian Muniz e a banda Companhia do Calypso são as três atrações principais do Festival do Açaí. O anúncio oficial vai acontecer dia 14 de julho nas redes sociais da Prefeitura de Feijó.

Este colunista ainda descobriu que a equipe de Kiefer Cavalcante já preparou todo material para ampla divulgação do festival com os artistas nacionais.

Conheça as atrações:

