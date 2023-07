Conheça o engenheiro civil escolhido por Gladson para comandar a Secretaria de Obras

No último dia 05 de junho, o engenheiro civil Italo Lopes, assumiu o comando da Secretaria de Obras Públicas do Acre (Seop), à convite do governador Gladson Cameli (PP).

Nascido em Fortaleza, o cearense chegou ao Acre ainda aos 8 meses de vida, acompanhado pelos pais, que vieram em busca de melhores condições de vida. Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal do Acre, Ítalo é pós-graduado em Auditoria e Gestão Pública. Já foi professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Uninorte.

A história de Ítalo no Governo do Acre começou ainda na gestão do ex-governador Tião Viana (PT), na antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens), primeiro emprego do engenheiro no serviço público do Estado.

VEJA MAIS: Gladson nomeia engenheiro Ítalo Lopes como secretário adjunto de Obras

Foi em 2020, à frente da Saneacre, antigo Depasa, que o trabalho de Ítalo ganhou repercussão e rendeu ao engenheiro elogios como gestor público.

Após as eleições estaduais de 2022, Ítalo foi exonerado do cargo de presidente do Saneacre, quando o ex-deputado estadual José Bestene assumiu a pasta. Questionado se havia ficado chateado com a saída da presidência, Ítalo disse que cada encerramento de ciclo precisa ser respeitado.

“É algo que faz parte do contexto político, da administração pública. É claro que quando estamos em um determinado trabalho, nós temos uma expectativa de continuidade. Mas isso também foi muito franco entre os dois lados. A gente vem, dar nossa contribuição, e enquanto ela for válida, importante, a gente continua. Tenho muito orgulho em saber como eu entrei quando era Depasa e como eu saí quando era Saneacre”, disse.

Ítalo lembra ainda que a mesma equipe que formou quando era presidente do órgão, seguiu trabalhando no Saneacre. “Sempre foi uma gestão voltada para os técnicos e sempre empoderando eles. Os diretores que estavam comigo continuam até hoje. Me convidaram para seguir como diretor, e eu disse – Se vocês mantiverem a equipe que a gente formou, não tem necessidade de eu estar lá”, acrescentou.

Com o trabalho reconhecido no Serviço de Água e Esgoto do Acre, a Secretaria da Casa Civil e o governador Gladson Cameli escolheram o nome de Ítalo para assumir as Obras Públicas, em um momento crucial para o desenvolvimento do estado.

Prioridades da Seop

Com R$ 160 milhões em investimentos, já em execução, que deverão ser gastos em obras públicas até o final do ano, o novo secretário pontuou quais os projetos que deverão ser tratados como prioridade pelo Governo do Acre.

A obra da nova Maternidade de Rio Branco, que já tem R$ 26 milhões em recursos já contratados e em execução, deverá ter uma força tarefa na construção da segunda fase do projeto.

SAIBA MAIS: Com aval do Imac, obra da nova maternidade de Rio Branco inicia nesta sexta

“No próximo dia 27 de julho, nós temos a abertura de licitação da segunda fase da obra, que são R$ 86 milhões. É provavelmente a obra mais relevante que nós teremos em Rio Branco”, declarou o secretário.

Ainda na capital, a obra da Orla do Quinze, no Segundo Distrito, também deverá ser tratada de forma prioritária. Com emendas parlamentares da ex-deputada Vanda Milani (PROS), o projeto já avançou e deve ser iniciado em breve.

VEJA TAMBÉM: Governo assina licenciamento ambiental para urbanização da Orla do Quinze

“Já avançamos, temos inclusive mais de 10 termos de acordo com os proprietários das áreas. Caminhamos para a desapropriação inicial neste mês”.

Outro projeto importante em Rio Branco é o viaduto da Avenida Ceará com a Avenida Getúlio Vargas, de emenda parlamentar do então senador Alan Rick, na época deputado federal.

Ambas as obras contam com complementação de recursos do Governo do Estado. “Todo valor de desapropriação, tudo daqui para frente, de fato quem assume financeiramente é o Estado”, relata.

Parcerias com as Prefeituras

Ítalo explica que os espaços que serão revitalizados pelo Estado, deverão ser entregues prontos às Prefeituras, para que os gestores municipais sejam responsáveis pela manutenção dos locais. É o caso da reforma do Parque da Maternidade, em Rio Branco.

“Ao longo dos anos, até em função das últimas gestões, houve uma falta de clareza em relação às atribuições da Prefeitura e do Estado. Quando o Estado opta por fazer um investimento, ele faz uma melhoria em algo que já existe. Mas isso de maneira nenhuma traz para o governo a atribuição de ser responsável por isso”, destaca.

Obras pelo interior

O Hospital Geral do Juruá ganhará em breve novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O projeto é um dos prioritários da Secretaria de Obras no interior para este semestre. “É de fundamental importância. Nós colocamos para licitação ainda este mês”, salienta

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, também terá um olhar diferenciado pela Seop.

Transparência nos projetos licitatórios

Essencial para dar largada em projetos da Administração Pública, a Secretaria de Obras conta com uma equipe própria de Comissão de Licitação (CPL), que pretende desburocratizar os processos e dar um avanço nas obras do Estado. “É algo estabelecido dentro do Governo para que a gente tenha cada vez mais segurança jurídica para as tomadas de decisão, prestação de contas e todo esse trabalho em conjunto com os órgãos de controle”, relata.

De acordo com Ítalo, a ideia é “destravar” os projetos e manter uma relação próxima com as empresas contratadas para execução das obras. O secretário pontuou ainda que o objetivo é conseguir alcançar empresários locais, gerando emprego e renda no próprio estado. Ítalo cita o processo licitatório da ExpoJuruá, que acontece entre os meses de agosto e setembro deste ano, e deverá ser feito por empresas de Cruzeiro do Sul. “É priorizar os empresários da região. E que o dinheiro que o Estado investe, fique naquela região. A ideia é justamente fomentar as regionais para que possa se desenvolver de forma mais uniforme”, declarou o secretário.

Mais investimentos para 2023

A Seop segue recebendo mais aportes de emendas parlamentares para este ano, trazendo uma expectativa de que os mais de R$ 160 milhões já em execução, deva ser ultrapassado. Isso tudo por conta do novo modelo de distribuição de recursos do governo Lula.

“A dinâmica do governo federal mudou muito em relação à outros anos. Quando se falava de emendas, sempre se falava em execução para o próximo ano. Hoje você tem um deputado federal que consegue colocar uma emenda de transferência especial para agosto, setembro, já está executando”, explica.

A indicação de Ítalo para a Seop se deu, principalmente, pela vasta experiência do engenheiro com a execução de projetos com convênios, um modelo de parceria de distribuição de recursos com o governo federal.

Um cenário delicado

O novo secretário assume a Seop após o antecessor ser afastado durante a terceira fase da Operação Ptolomeu, da Polícia Federal. Questionado sobre como enxerga esse cenário, Ítalo disse que o assunto precisa ser tratado com naturalidade e que as investigações não impactam no trabalho da pasta.

“Tudo que é objeto da operação e está em apuração, o Estado descontinuou. Nós temos feito novos processos licitatórios, qualquer apuração que vá ser feita, ela hoje não vai mais impactar na Secretaria. Hoje nós não temos nada atrelado a algo que seja objeto tanto do afastamento do secretário anterior, como no que é analisado na Operação como um todo. A previsão de recurso que existia, a gente não perde. A gente utiliza um novo modelo administrativo para fazer contratação”, disse Ítalo.

A Operação desencadeou algumas paralisações em obras públicas do Estado. De acordo com Ítalo, em relação aos projetos da Seop, a equipe já encontrou uma forma de contornar a situação.

“Os contratos que são possíveis as contratações do segundo colocado, nós já estamos fazendo. O Estado não perde. A gente preserva o certame, o objeto de contratação. A gente não vai para a fila de licitação novamente”, explica.

Um trabalho social

Ao ser questionado sobre quais as expectativas que a população pode ter em relação ao trabalho à frente da Seop, Ítalo disse que é um técnico capacitado para o cargo e que os acreanos podem esperar um posicionamento sensível.

“O Ítalo que saiu da faculdade era muito técnico e voltado para o que a Engenharia ensina. Ao longo da atuação no meio público, despertou de fato uma consciência social. Entender que muitas vezes, um despacho, um ofício não atende às necessidades. Buscar caminhos que não sejam só os frios, técnicos, jurídicos.“Eu sou uma pessoa sensível às necessidades da população”, finalizou.