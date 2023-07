Consumo de energia elétrica no Acre cresceu 11,6%; saiba como economizar

Dados do boletim InfoMercado Quinzenal, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), mostram que o consumo de energia elétrica no Acre cresceu em 11,6% em junho.

As maiores altas ficaram concentradas nas regiões Nordeste e Norte, influenciadas por avanços no mercado livre e por temperaturas acima da média registrada no mesmo período do ano passado, cenário que aumenta o uso de equipamentos de refrigeração, como o ar-condicionado.

O Consumo total de energia elétrica do Acre em junho foi de123,8 Megawatt. No Brasil, esse consumo cresceu 1,7%, quando comparado ao mesmo período no ano passado, chegando a 63.418 MWmed.

Dicas para economizar energia no verão

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a fatura de energia elétrica chega a ficar até 8,6% mais cara no verão.

Diante disso, ajustes na rotina são necessários tanto para não ter um aumento expressivo nos gastos mensais da casa quanto para fazer o consumo consciente. Separamos algumas dicas para te ajudar a economizar energia nesse verão:

Tirar os aparelhos da tomada

Essa é uma dica para economizar energia vale para o ano inteiro, no entanto, em período de pico no consumo, deve ser levada a risca. Tirar os aparelhos da tomada elimina o gasto com a função standby (modo de espera) que eletrodomésticos e eletroeletrônicos possuem.

Priorizar as atividades ao ar livre

Um hábito simples que ajuda a economizar energia no verão é priorizar as atividades ao ar livre. De forma bem prática: quanto menos tempo em casa, menos lâmpada, ar-condicionado, ventilador, climatizador, etc. ligados.

Trocar o ar-condicionado pelo ventilador

Outra dica para economizar energia no verão é trocar o ar-condicionado pelo ventilador. Tanto o ventilador de mesa quanto o de teto consomem bem menos energia que o ar-condicionado.

Desligar o chuveiro elétrico

Talvez essa seja uma dica para economizar energia no verão menos popular, já que existem pessoas que não abrem mão do banho quente.

Porém, é fato que aproveitar o calor para desligar o chuveiro ou, no mínimo, utilizá-lo na posição ‘verão’ ajuda a economizar eletricidade.

Aproveite a luz natural

Outra forma simples de economizar energia elétrica no verão é aproveitando a iluminação natural da casa, acendendo menos lâmpadas durante o dia. Se a iluminação natural não for tão boa, mude as lâmpadas para modelos de LED que duram mais e economizam até 80% de energia.