ContilNet entrega faixa de Rainha Popularidade do Rodeio a Giuliana Tabosa; veja momento

Eleita Rainha Popularidade do Rodeio 2023, a estudante de enfermagem Giuliana Tabosa, ganhou o título após uma enquete acirrada realizada pelo site ContilNet. Foram mais 700 mil votos.

Nos estúdios da cobertura oficial da Expoacre, neste sábado (29), a rainha recebeu a faixa das mãos da antecessora, Sarah Aiche e do colunista Douglas Richer, idealizador da enquete.

A rainha levou para casa presentes oferecidos pelos parceiros do jornalista Douglas Richer. Ela ganhou R$ 1 mil reais do site ContilNet, looks das lojas Empório da Moda, 268 e Elas e um tratamento estético oferecido pelo cirurgião plástico Guido Vilhamor.

Assista a transmissão ao vivo: