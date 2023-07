ContilNet, San Filmes e TV Rio Branco fazem cobertura inédita do Baile do Laéllyo no Piauí

O influenciador digital e empresário Laéllyo Mesquita vai reunir personalidades, artistas e influencers em um mega evento que acontecerá no próximo dia 11 de julho, na Mansão Bliss, zona Leste de Teresina.

O ‘Baile do Laéllyo Mesquita’ será um evento fechado e promete um circuito com mais de 20 atrações nacionais, desfiles temáticos, lançamentos exclusivos e muitas surpresas, dentre elas a confirmação da cantora e amiga do artista, Joelma.

O Acre terá seu representante no evento. O jornalista Douglas Richer fará a cobertura completa do evento pelo site ContilNet, a Sans Filmes e a TV Rio Branco, afiliada do TV Cultura no Acre. O jornalista tem a missão de mostrar os bastidores do evento e entrevistar as estrelas convidadas por Laéllyo.

Para garantir o material de qualidade, Douglas Richer também conta com a qualidade da empresa Sans Filmes. Douglas Richer foi convidado pelo influenciador para marcar presença no badalado evento em Teresina.

Além da cantora paraense Joelma, um time de peso tem presença confirmada como: Taty Girl, Walkyria Santos, Mara Pavanely, Kally Fonseca, Kátia Cilene, Yara Tchê, Suzy Navarro, Joyce Tainá, Mel Rios, Klessinha, Walkiria Starley, Paula Matos, Eduarda Brasil, Tori Huang, Japa Cantora, Malla 100 Alça, Moleca 100 Vergonha, Felipão, Wallas Arrais, Raphael Alencar, Victor Santos, Giannini Alencar, Xande de Pilares, Romim Mata, Lucas Bass e Lucas Aboiador.

Ainda no evento, David Brasil, Walério Araújo, Yarley, Thaís Carla, Yarle, Deolane Bezerra estão confirmados na passarela do desfile de Laéllyo Mesquita. Conhecido no meio artístico como o Mago das T-Shirts, por proporcionar os looks para os artistas usarem suas camisetas estampadas com rostos famosos, logo começou a ganhar projeção e se tornar um dos queridinhos do público. Laéllyo já vestiu famosos como Anitta, Marília Mendonça, Xuxa, Paulinha Abelha, Gabriel Diniz, David Brasil, Joelma entre outros.

Veja alguns pubicações de Laéllyo: