ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem concurso Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023; acompanhe

Neste domingo, 23, 16 candidatas concorrem ao título de uma das mais tradicionais disputas de beleza do estado, o Concurso da Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023. O evento acontece em frente ao Palácio Rio Branco, às 19 horas, e tem transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Acre.

O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes realizam a cobertura completa do evento no Acre, que será transmitido pelo YouTube, Instagram e Facebook, além de também ser veiculada na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, das 19h.

Organizada pelas colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), a 23ª Edição do Concurso da Rainha do Rodeio acontece com o apoio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e a coordenação da festa.

A disputa pelo título é marcada pelas apresentações de desempenho como o tocar do berrante, ‘estoura muxinga’ feito com o estalar do chicote, e outras ações.