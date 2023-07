Coordenador da ExpoAcre, Alysson Bestene confere últimos detalhes da feira

O secretário de governo e coordenador da ExpoAcre, Alysson Bestene, e o corpo técnico do governo Gladson Cameli, representado pelo secretário de obras, Ítalo Medeiros e Júlio Cesar, estiveram acompanhando de perto na noite desta sexta-feira (28) os últimos detalhes para a maior feira de negócios do Acre, a ExpoAcre 2023, que inicia neste sábado (29), com a tradicional cavalgada, em Rio Branco (AC).

O evento que acontece no Parque de Exposições conta com uma programação diversificada. A feira, que acontece entre os dias 29 de julho a 6 de agosto, vai oferecer aos visitantes atrações para todas as idades, como shows musicais, exposições de animais, parque de diversões, feira de artesanato e culinária típica. Além disso, o evento conta com estandes de empresas e instituições que oferecem seus produtos e serviços ao público.

Ao ContilNet, Alysson Bestene destacou a importância da ExpoAcre para a economia do estado. Segundo ele, a feira é uma oportunidade para produtores e empreendedores locais divulgarem seus negócios e fechar novas parcerias. Além disso, o evento atrai um grande número de turistas, o que movimenta o comércio e gera empregos temporários.

“A expectativa para o início da ExpoAcre é grande, e tudo está sendo feito para que os visitantes tenham uma experiência inesquecível. O governador Gladson Cameli convida toda a população acreana a prestigiar esse evento que entrará na história do nosso Acre”, afirmou o coordenador da ExpoAcre.

Para garantir a segurança dos visitantes, a organização da ExpoAcre está trabalhando em conjunto com as autoridades locais. Haverá um esquema especial de policiamento, além de equipe médica e de bombeiros de prontidão para atender qualquer eventualidade. Com tantas atrações e novidades, a ExpoAcre tem tudo para se tornar um marco na história do estado, impulsionando a economia e fortalecendo a cultura local.