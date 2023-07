Copa Arasuper começa com futebol, presenças ilustres e bela homenagem

A 7ª edição da Copa Arasuper começou nessa quinta, 20, na Chácara Araújo, com uma bela festa.

Os coordenadores de esportes do Estado, Carlão Gouveia, e do município de Rio Branco, Edson Maria (Som), o vereador Manoel Morais e o desportista Auzemir Martins foram algumas das presenças ilustres na abertura do evento.

“Participar de um evento como esse é sempre muito importante. O grupo Arasuper é um dos principais parceiros do esporte acreano”, comentou Edson Maria.

Aramix goleia

A equipe do Aramix goleou o Dom FC por 8 a 2 na partida de abertura da competição.

Os 22 times foram divididos em duas chaves de 11 e os 8 primeiros colocados de caga grupo avançam para os confrontos eliminatórios.

Musa da Copa

Silvana Silva disputou com mais 21 garotas o título de musa da Copa Arasuper e foi a escolhida com mais bela.

Bela homenagem

O saudoso Raimundo Ferreira é o homenageado da 7ª Copa Arasuper. As filhas e o neto do desportista estiveram presentes no evento e receberam uma bela homenagem no momento de maior emoção.