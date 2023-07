Corpo de homem sem cabeça e sem pênis é encontrado no meio da rua

O corpo de um homem foi encontrado, na madrugada deste sábado (22/7), no meio da rua no bairro Campos Filhos, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O homem estava sem a cabeça e sem o pênis.

De acordo com O Tempo, a Polícia Militar (PMMG) local informou que os membros arrancados e o restante do corpo foram encontrados no meio da rua. As partes estavam ao lado do Cemitério do Canal.

Moradores da região encontraram o homem e os membros e acionaram a PM por volta das 5h da manhã.

Ainda segundo o portal, as testemunhas não identificaram, na hora em que viram o homem, que se tratava de um corpo — por conta da iluminação pública precária.

A polícia compareceu ao local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não se sabe a identidade da vítima, pois não havia itens pessoais ou documentos próximos ao corpo.

Segundo o portal, a apuração inicial identificou que o homem teria sido decapitado entre 2h e 3h de sábado.

Circunstâncias e motivação do crime ainda não foram esclarecidos.