Cotado para o Deracre, Gladson Cameli recebe Beto Murad para reunião de alinhamento

O governador Gladson Cameli recebeu em seu gabinete na tarde desta segunda-feira (03), o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Beto Murad, cotado para assumir o comando do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). O encontro foi compartilhado pelo próprio Chefe do Executivo Estadual em suas redes sociais. A reunião teve como objetivo alinhar os principais objetivos e metas para a gestão do órgão. A nomeação de Beto Murad segundo fontes palacianas deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE).

Beto Murad é reconhecido pela competência e vasta experiência na área de engenharia civil, tendo se destacado tanto na iniciativa privada quanto no meio acadêmico. Sua nomeação vem como um acerto para fortalecer a equipe do governo no setor de infraestrutura e transporte, tendo em vista a importância do Deracre na manutenção das estradas e rodovias do estado.

A escolha de Murad para o cargo ocorre logo após a exoneração do antigo diretor do Deracre, Petrônio Antunes. A nomeação de Beto Murad é vista como uma estratégia acertada por parte do governador Gladson Cameli, pois o engenheiro possui uma visão técnica e conhecimento aprofundado dos desafios enfrentados pelo Deracre. Além disso, sua experiência no meio acadêmico também será um ponto positivo para a busca de soluções mais eficientes e inovadoras para a infraestrutura viária do Acre.

Beto é filho do médico Labib Murad, de 85 anos, que tem uma história como cirurgião, ginecologista e obstetra no Acre. Além disso, seu pai, Labid Murad, foi eleito vice-governador na chapa com Orleir Cameli e também representante do governo do Acre em Brasília na época de Edmundo Pinto e, tempos depois, chamado por Romildo Magalhães para ser secretário de saúde.