Criminosos invadem casa de pastor e fazem o “limpa”, em Rio Branco

Um pastor evangélico teve a casa invadida por três criminosos que fizeram um arrastão na manhã desta quarta-feira (5), na rua Ideusite Alves da Silva, no bairro Tancredo Neves, na parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, três faccionados ainda não identificados aproveitaram o momento em que familiares chamaram na residência do pastor e demoraram para fechar o portão. O primeiro assaltante entrou e rendeu toda a família. Em seguida, mais dois criminosos entraram.

Populares que estavam em via pública conseguiram ver a invasão e, com medo, se esconderam nas próprias residências. Os faccionados roubaram celulares, carteira, televisões e dinheiro. Todos os objetos foram colocados dentro de um carro da família, modelo Prisma de cor preta e placa EMT-5B24, e, em seguida, fugiram do local.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada e o Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensivas (Giro) foi empenhado na ocorrência desse roubo para tentar localizar tanto o veículo quanto os pertences da família do pastor.

Os PMs conseguiram informações sobre um dos suspeitos, de 17 anos, que estava em uma área de mata. Ao ser abordado, o jovem reagiu contra os policiais e foi contido. Depois de contido, o jovem ficou com as mãos para trás e continuou as ofensas pessoais contra um policial, momento em que populares começaram a filmar, mostrando somente a reação do policial dando um tapa no rosto do menor.

O adolescente negou a participação no assalto, no qual as vítimas foram agredidas e feitas de reféns, caso que causou a indignação da população.

Após a abordagem, o adolescente não foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Para alívio das vítimas, o veículo modelo Prisma de cor preta e placa EMT-5B24 foi recuperado no início desta noite, mas infelizmente o dinheiro da igreja, que foi recolhido do dízimo e das ofertas, e que estava na casa do pastor, não foi devolvido pelos envolvidos.