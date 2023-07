Criminosos utilizam balsa para atravessar carros roubados no Acre para a Bolívia

Um dos crimes com intensa movimentação na fronteira do Brasil com a Bolívia é a passagem ilegal de carros roubados e furtados. No Acre, diversas rotas são utilizadas para que os veículos cheguem ao lado boliviano. Uma das alternativas utilizadas pelos criminosos, agora, tem sido uma balsa, que fica ancorada na vila Mapajo, na Bolívia, localizada a 15km de Capixaba.

A embarcação fica ancorada no rio que faz a divisa entre o lado acreano e o boliviano. Pela balsa, passam veículos roubados em vários municípios acreanos, em especial, nas cidades de Rio Branco, Plácido e Acrelândia, pontos em que os criminosos não passam por barreiras policiais, facilitando a fuga.

Segundo informações, enquanto um grupo efetua os roubos no lado brasileiro, outro fica na balsa, na parte boliviana, aguardando os veículos para realizar a travessia.

De acordo com a Polícia Civil de Capixaba, uma vez que os carros passam para o lado boliviano, não é possível mais realizar nenhuma ação para tentar recuperar os veículos.