Daniel Cruz é o convidado do Dericast nesta semana; confira o episódio

Bem-vindo a mais um episódio especial do Dericast!

Neste episódio os internautas vão conhecer a fundo a história de muita superação do gordinho mais famoso do Acre Daniel Cruz, você vai se emocionar com as histórias desse cara incrível.

De coração aberto, o Daniel Cruz mostrou que realmente é um sujeito boa praça e decente, e principalmente o Daniel é cheio de gratidão no coração, quem tem gratidão no coração é gente da maior qualidade. Daniel Cruz conta a sua história de vida, o início no mercado de trabalho e toda a sua jornada de mudanças na carreira e na vida.

Daniel Cruz se emocionou ao falar de pessoas especiais e caras para ele, Daniel encara a vida sem frescura não tem nem dor de barriga, encara a vida sem traumas e nem frescuras, ele acredita nele e ponto final.

O Dericast foi muito especial o primeiro programa ao vivo aconteceu dia 10 de julho as 17h30 foi sucesso total adrenalina e papo inteligente.

Esse é um bate-papo que vai te inspirar a erguer a cabeça quando enfrentar uma dificuldade e seguir em frente, Daniel Cruz deu show de simpatia e humildade.

Alderian Campos e Daniel Cruz têm uma conversa descontraída sobre a vida, a carreira profissional e os desafios de empreender no Acre.

Confira esse episódio do Dericast. Está imperdível!