A influenciadora Juliana Vellegas acordou cedo para participar da cavalgada da Expoacre 2023, na manhã deste sábado (29).

Acompanhada do novo namorado, o paulista Rafael Vieira, que está no Acre em visita à celebridade acreana, Juh subiu em um quadriciclo com ele para curtir o evento.

VEJA FOTOS: