De virada, São Paulo vence Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Palmeiras, de virada, por 2 a 1, no Allianz Parque e conseguiu a vaga na Semifinal da Copa do Brasil. Piquerez abriu o placar para o Verdão, enquanto Caio Paulista e David garantiram o triunfo do Tricolor Paulista.

1º Tempo

A primeira finalização da partida aconteceu aos 25′, com Raphael Veiga, o camisa 23 aproveitou um bate-rebate após cobrança de lateral e finaliza da entrada da área. A bola passou a direita do gol Tricolor.

Aos 27′, Rony recebeu na entrada da área e finalizou colocado para uma grande defesa do goleiro Rafael. Já aos 30′, a primeira grande oportunidade do São Paulo. Luciano achou Caio Paulista pela direita do ataque tricolor, o atacante achou Calleri, que não conseguiu o cruzamento.

O Palmeiras abriu o placar aos 34′, com Piquerez, o camisa 22 do Verdão recebeu na ponta esquerda e cruzou, a bola acabou ganhando a direção do gol, enganando o goleiro Rafael, o arqueiro do Tricolor tentou se recuperar, mas já era tarde demais.

Aos 36′, Wellington Rato saiu cara a cara com o goleiro Weverton, finalizou, mas o arqueiro do Verdão conseguiu desviar pela linha de fundo.

O Palmeiras voltou ao ataque aos 38′, Raphael Veiga cobrou escanteio na cabeça de Zé Rafael, que conseguiu o desvio. A bola passou próxima ao gol defendido por Rafael.

A última oportunidade do primeiro tempo foi do São Paulo aos 41′, Wellington Rato aproveitou o contra-ataque do São Paulo, driblou o Piquerez e finalizou firme, a bola passou perto do gol Alviverde.

2° Tempo

A primeira oportunidade da segunda etapa foi aos 02′, Piquerez recebeu na ponta esquerda e cruzou para Rony, o camisa 10 conseguiu o desvio, mas a bola acabou indo para fora.