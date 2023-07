Deborah Secco revela fantasias que já realizou no sexo: “Fiz de tudo”

Deborah Secco, atriz, fez confissões inéditas sobre a vida íntima, e foi sincera ao compartilhar detalhes em torno das suas relações sexuais, durante participação no programa Alma de Cozinheira, comandado por Paola Carosella, no GNT.

Ela, que atualmente é casada com o ator Hugo Moura, contou que já fez de tudo na cama quando questionada sobre fantasias sexuais entre quatro paredes. Na ocasião, a artista utilizou vozes de personagens para exemplificar.

“Fiz de tudo”

“Meus personagens são sempre engraçados. Já fiz a virgem, que não pode botar tudo: ‘Só na portinha, tá entrando tudo, minha mãe vai brigar, mas bota só mais um pouquinho…’. Fiz também a massagista, a médica, a policial: ‘Prendeu, está errado e enquadrado em nome da lei! Não pode, o que é isso aqui senhor? Por que está assim? Que falta de respeito’. Já fiz de tudo”, confessou Deborah Secco. Polêmica, a estrela da Globo afirmou que gosta de afirmar que já foi ‘piranha’ no passado, mas justificou a confissão inusitada.

“Deus sabia que eu era piranha. Eu me apaixonava muito, o que mais gostava era estar apaixonada, criava paixões, já tinha nome de filhos, dizia que a gente ia casar. Comprava presentes. Eu amava esse estado da paixão e, às vezes, durava pouco. Quando me chamo de piranha é no melhor dos sentidos”, completou Deborah.