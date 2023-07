Deputado bolsonarista é o único contrário a projeto que beneficia pessoas LGBTQIA+ no Acre

O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), durante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), desta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foi o único membro da comissão a votar contra o projeto de lei de autoria da líder do governo, Michelle Melo (PDT), que institui o Dia Estadual de valorização, respeito à diversidade LGBTQI+ e combate a LGBTFOBIA no Estado do Acre.

O projeto foi aprovado por 4 votos favoráveis entre os membros da CCJ, foram eles: Emerson Jarude (MDB), Eduardo Ribeiro (PSD), Michelle Melo, a autora do projeto, e Manoel Moraes (PP), presidente da Comissão, que elogiou a matéria.

“Parabéns pelo projeto, deputado. Estava essa semana comentando com evangélicos, que se Deus voltasse hoje, não se agradaria do que veria”.

Michelle, ao comentar sobre o projeto, declarou que Deus não faz acepção de orientação sexual.

Na declaração de voto, único contrário ao projeto, o bolsonarista concordou com a afirmação de que Deus pregou respeito e amor, porém, votaria “não”, sem dar mais detalhes sobre a decisão.