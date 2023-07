Desabamento no Recife: Bombeiros encontram corpos de mãe e filhos abraçados

O Corpo de Bombeiros confirmou, neste sábado (8), mais seis mortes de vítimas do desmoronamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife. Após 32 horas, todas as pessoas que eram procuradas pelos bombeiros foram localizadas neste segundo dia de buscas entre os escombros.

Uma das mortes confirmadas nesta manhã foi a de Eloá Soares da Silva, de 21 anos. Um casal também foi encontrado morto, mas seus nomes não foram divulgados.

Por volta das 14h20, as últimas pessoas foram encontradas sem vida: uma mãe e dois filhos abraçados numa cama de casal. Foram retirados dos escombros os corpos de Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, Wallace, de 10 anos; e Maria Flor, de 6 anos. Marcela também é mãe de Evelyn, de 15 anos, que foi levada para o Hospital Miguel Arraes.

Encerradas as buscas por pessoas, os bombeiros iniciaram o resgate de animais que estavam presos no prédio. Por volta das 15h50, uma cadela de 12 anos chamada Mel foi resgatada do edifício. Dois gatos e outra cadela continuam no local.

Sete pessoas foram resgatadas sem vida na sexta-feira (7). O jovem Deivison Soares da Silva, de 19 anos, que havia sido levado para o Hospital Miguel Arraes, morreu após uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria, morreu no hospital após ser resgatado;

Deivid Soares da Silva, de 17 anos, filho de Maria;

Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Maria;

Marcela Neves dos Santos, de 42 anos;

Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela;

Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela;

Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos;

Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme;

Ester Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme;

Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos;

Um homem de 45 anos, de nome não divulgado;

Um homem de 40 anos, de nome não divulgado;

Uma mulher de 37 anos, de não não divulgado.

Com relação às outras vítimas: