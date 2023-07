Desmatamento cai mais de 30% em 6 meses, e Marina anuncia tendência de mais queda

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acreana Marina Silva, anunciou nesta quinta-feira (6), dados preliminares do desmatamento na Amazônia nos primeiros seis meses de 2023.

SAIBA MAIS: Acre desmatou 25 quilômetros quadrados de floresta nos primeiros cinco meses do ano

O levantamento é do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com os números, houve uma redução de 33,6%, entre janeiro e junho deste ano.

Durante coletiva de imprensa do anúncio, Marina declarou que os índices deverão cair ainda mais ao decorrer do ano. “O desmatamento subia de forma exponencial. Agora há uma tendência de queda consistente no desmatamento na Amazônia”.

Nas redes sociais, a ministra disse que a redução do desmatamento se deve a um conjunto de ações transversais do governo federal. “Aumento da fiscalização e dos embargos pelo Obama a uma ação coordenada junto com os Estados e a um processo de dissuasão que vem sendo feito, mostrando que não há haverá conivência com a criminalidade”, disse.

Em relação a junho do ano passado, ainda durante o governo Bolsonaro, a queda chegou a 41%. A redução ocorre após alta de 54% de agosto a dezembro de 2022, também no governo anterior.