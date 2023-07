Destaque: Acre é finalista no Prêmio Excelência em Competitividade 2023

O Programa REM – REED Early Movers do estado do Acre está entre os seis finalistas do Prêmio Excelência em Competitividade 2023, organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O anúncio dos premiados ocorrerá no evento de lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2023, no dia 23 de agosto.

Foram examinadas cerca de 150 políticas públicas inscritas em 2023 e a banca de seleção do CLP classificou 12 boas práticas semifinalistas, destas, seis são finalistas e três sairão vencedoras.

Programa REM – REDD Early Movers / Acre

O programa REM é uma iniciativa que premia os pioneiros da proteção florestal e da mitigação do clima. E tem como finalidade apoiar com “financiamento ponte” implementadores de programas jurisdicionais de REDD+ para fortalecer sua autonomia e sustentabilidade. O fomento é realizado por meio de remuneração baseada nos resultados adequadamente documentados e verificados de redução de emissões por desmatamento.

Lançado na Conferência Rio+20, em junho de 2012, com recursos do Fundo de Energia e Clima do Governo Federal da Alemanha, o Programa incentiva a conservação das florestas e a redução de emissões de carbono de modo a contribuir para a mitigação das mudanças do clima, especialmente do aquecimento global.

Outros finalistas

Além do programa REM, há outros projetos finalistas, confira:

Maranhão – Patrulha Maria da Penha (PMP);

Maranhão – PROCAF;

Minas Gerais – Orçamento Base Zero;

Mato Grosso do Sul – Programa Contrato de Gestão;

Paraíba – Projeto Vacina Mais Paraíba.

O que é o CLP

Centro de Liderança Pública é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil.

O Ranking de Competitividade dos Estados, ferramenta que reúne dados para auxiliar gestores públicos a diagnosticar problemas e elencar prioridades, já é utilizado por mais de 20 estados.