Dia do Bombeiro: acreano é um dos pioneiros no resgate de pessoas com cães na Região Norte

Com 16 anos na corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o tenente Eduardo Santos, é destaque por ser um dos percursores na Região Norte no resgate de pessoas e nas operações com cães.

No Dia Nacional dos Bombeiros, ao ContilNet, o tenente contou sobre a experiência e carreira no treinamento de cães. Em 2018, Eduardo fez o curso de especialização na área e antes disso, ainda em 2009, em razão da paixão pelos animais, o bombeiro se formou em Cinotecnia, na Escola da Polícia Militar de São Paulo.

Eduardo lembra que mesmo com pouco tempo, quase 3 anos, o resgate com cães no Corpo de Bombeiros do Acre já é referência no país. “Em três anos de atividade a gente conseguiu o certificado de dois cães. São os únicos cães da Região Norte, com certificação nacional”, disse.

Os cães, que são da raça Rastreador Brasileiro e Pastor-belga-malinois, já realizaram 5 resgates, que conseguiram encontrar vítimas que estavam desaparecidas. Para obter a certificação nacional, os animais precisaram passar por uma prova, onde os instrutores também são avaliados, e só assim, caso sejam aprovados, os cães são levados para ocorrências externas.

O sucesso nas operações fez com que Eduardo, que atualmente é subcomandante do pelotão, ao lado do terceiro sargento Juliano Elias, que também faz parte da equipe que trabalha com os resgates ao lado dos cães, foram convidados para serem instrutores no curso de treinamento em uma das maiores instituições especialistas na área, no Pará. Na época, os bombeiros foram acompanhados com seus cães, Hunter e Zoe.

O trabalho à frente do pelotão rendeu muito reconhecimento e Eduardo já tem outros cães que deverão ser treinados. “O próximo passo agora é preparar dois cães na busca de restos mortais e busca de pessoas em áreas deslizadas. A gente já está com um filhote de pastor alemão, sendo conduzido pelo terceiro-sargento Harrison”, disse.

Ainda de acordo com Eduardo, o serviço prestado pelos cães do pelotão acreano ganhou o país e deixou heranças espalhadas por vários estados diferentes. “Nós fizemos doação de filhotes filhos do cão Hunter para Rondônia, Alagoas e Pará. Já somos referência não só no Norte, mas no país inteiro”.

Um dos resgates

Na última semana, Hunter e Zoe foram essenciais no resgate de um homem, que havia desaparecido em mata fechada, no município de Sena Madureira.

RELEMBRE: Corpo de Bombeiros resgata homem que estava perdido em mata fechada no Acre

A Guarnição de Salvamento do 1 BBM foi acionada ainda no dia do desaparecimento, e se deslocou até o local, que é de difícil acesso, no ramal da Nova Olinda, KM 80, no Vale do Iaco, Seringal Nazaré.

Relação de pai para filho

O Hunter chegou no Corpo de Bombeiros após uma venda realizada no estado do Tocantins. Desde então, o cão nunca deixou de fazer parte da vida do tenente.

“A nossa metodologia, os cães ficam com seus condutores, ou seja, o Hunter fica na minha casa. É uma relação de pai para filho”, disse Eduardo.

Além dos treinamentos diários, Hunter e o tenente viajam juntos para as operações. “Enfrentamos todas as dificuldades juntos. É uma relação forte que nós temos desde os três meses de idade dele. E hoje ele fez três anos”.

“Eu nasci bombeiro”

Questionado sobre a importância de ser bombeiro no Acre, Eduardo declara que não se vê fazendo outra coisa na vida. “Eu nasci bombeiro. Foi o meu primeiro emprego, aos 18 anos, quando entrei na corporação. É amor na pele, amor vivido”, conclui.

A data

O dia 2 de julho foi escolhido como o Dia Nacional do Bombeiro em homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do major João Batista de Morais Antas. Oficialmente, o dia do bombeiro brasileiro foi instituído através do decreto-lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.