“Dialogo com a esquerda, direita e centro, mas não com os extremos”, diz Jarude

O deputado estadual Emerson Jarude (sem partido), é o convidado do podcast do ContilNet desta quinta-feira (20). Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre o trabalho na Assembleia Legislativa do Acre, a relação com o Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, além da possível pré-candidatura à capital e brigas com o MDB, seu antigo partido.

Jarude falou ainda sobre os caminhos políticos que deverá traçar futuramente e respondeu questionamentos sobre qual seria a sua ideologia política.

O parlamentar foi enfático e disse que dialoga com políticos de todas os espectros, mas disse que debates ideológicos não são suficientes para a população.

“Eu entendo que a gente precisa entrar em uma racionalidade para resolver problemas. Enquanto se debate questões ideológicas, a gente deixa de tocar no cidadão que mais precisa”, declarou.

Mesmo criticando a polarização, Jarude disse que é de centro-direita. “Mas dialogando com a esquerda”, completou.

“Nem Lula, nem Bolsonaro”

O parlamentar aproveitou para se posicionar também contra o Governo Federal. Crítico do presidente Lula, Jarude declarou que só apoiou o presidente Bolsonaro por conta do cenário das eleições do ano passado.

“No segundo turno nós não tivemos um candidato que nos deu orgulho. Nós tivemos que fazer uma opção. Nem Lula e nem Bolsonaro seriam a salvação para o nosso país”, disse.

Acompanhe a entrevista na íntegra: