Dica para desentupir as bocas do fogão usando apenas um ingrediente que você tem em casa

A partir do momento em que você aprender essa dica para desentupir as bocas do fogão você nunca mais vai querer fazer isso de outra forma.

Usando um simples ingrediente presente na cozinha da maioria dos brasileiros e até mesmo nos quintais de muita gente, é possível deixar a chama do seu fogão muito mais azul e potente.

O melhor de tudo é que essa dica para desentupir as bocas do fogão também colabora para que o seu fogão economize gás ao queimar a chama. Confira o passo a passo!

Como fazer uma dica para desentupir as bocas do fogão

Para te ensinar essa dica para desentupir as bocas do fogão usaremos apenas 1 ingrediente que você possivelmente tem em casa.

Estamos falando do limão. E é só isso! Preparar essa dica para desentupir as bocas do fogão é muito simples! Basta pingar gotas de limão na tubulação de gás da boca que deseja desentupir, esperar 5 minutos e testar a chama em seguida.

O limão tem uma função desengordurante por conta da sua acidez, ajudando a remover gorduras, sujeiras e impurezas presentes na tubulação. Faça essa dica para desentupir as bocas do fogão e você vai se surpreender com o resultado!

Ingredientes da dica para desentupir as bocas do fogão

limão espremido q.b.

Modo de preparo