Diretoria do Humaitá define premiação para conquista da classificação

Ocupando a 4ª colocação no grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 14 pontos, segue vivo na disputa por uma vaga na 2ª fase do torneio nacional.

A diretoria do Tourão resolveu estabelecer uma premiação de R$ 50 mil em caso de classificação para a próxima fase.

Time indefinido

O técnico interino Dorielson Mendes comanda um treinamento na tarde desta quinta, 6, no campo B da Federação de Futebol, e começa a definir os titulares para a partida contra o Águia, do Pará.

O confronto pela 12ª rodada da primeira fase será realizado neste sábado, 8, a partir das 16 horas, no Florestão, e se vencer o Tourão vai se manter dentro da zona de classificação.

Avalia mudanças

Depois de duas derrotas seguidas para o São Francisco e a Tuna Luso, Dorielson Mendes pensa em promover mudanças no Humaitá. Contudo, a definição dos titulares deve ocorrer somente após o trabalho da manhã desta sexta, 7.