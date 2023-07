Diretoria do Rio Branco anuncia Tiago Oliveira como treinador

A diretoria do Rio Branco Futebol Clube (RBFC) anunciou na tarde deste domingo, 23, por meio das redes sociais, a contratação de Tiago Oliveira, 40, para comandar a equipe na temporada de 2024. O novo comandante do Estrelão já trabalhou no América, de São José de Rio Preto, Mauá.

“Agradeço ao presidente Valdemar Neto pela oportunidade de trabalhar em um dos maiores clubes do Norte”, declarou Tiago Oliveira.

O Mais Querido vai disputar as Copas do Verde e do Brasil, Estadual e Brasileiro da Série D.

Campeão não fica

Ulisses Torres não recebeu proposta para renovar com o Estrelão. O treinador foi uma peça chave na condução do elenco na conquista do Estadual.

Sem relação

Mesmo com o título, o presidente Valdemar Neto terminou o Estadual sem ter uma boa relação com Ulisses Torres. O trabalho passou por processos bem desgastantes e isso determinou a contratação de outro treinador.