Diretoria do Rio Branco fecha a contratação do meia Thales e foca em 2024

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou a contratação do meia Thales, do Galvez, para a disputa da temporada de 2024. O Estrelão vai jogar as Copas Verde e do Brasil, Campeonato Estadual e o Brasileiro da Série D.

Thales disputa o Campeonato Estadual Sub-20 pelo Imperador e após o fechamento da competição irá oficializar o acordo com o Mais Querido.

“Fechamos com o Thales e a ideia é ter uma base formada por atletas acreanos. Estamos realizando avaliações para podermos trazer as peças certas”, declarou Valdemar Neto.

Base de 2023?

De acordo com Valdemar Neto, o goleiro Marcão, o zagueiro Bebê, o lateral Querobino, o volante Joel e o meia Dunha devem receber propostas para seguir na próxima temporada.

“Alguns atletas certamente serão procurados. Tivemos muita dor de cabeça com extra-campo e isso também é um ponto importante”, afirmou o presidente.

Ainda não decidiu

Valdemar Neto espera a definição dos candidatos para definir se continuará ou não no clube nos próximos dois anos.

“Existem possibilidades. O meu mandato termina em novembro e nos próximos meses iremos definir. Precisamos saber se teremos ou não candidatos”, afirmou o dirigente.