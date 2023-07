Dorielson Mendes define Humaitá com esquema ofensivo pela série D

Depois de um treino coletivo com a duração de 35 minutos na tarde desta quinta, 20, no campo B da Federação de Futebol, o técnico Dorielson Mendes definiu os titulares do Humaitá para a partida contra o Nacional, do Amazonas. O confronto será disputado neste sábado, 22, às 15 horas, no Florestão, e o Tourão precisa ganhar para conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Tião, Douglas, André, Diego, Luquinhas (Cássio); Psica, Rabiola, Aldair; Índio, André e Igor Dias.

“Trabalhamos forte e agora é descanso e concentração. Precisamos ganhar, mas não podemos jogar de qualquer maneira”, avaliou Dorielson Mendes.

Luquinhas virou dúvida

O atacante Luquinhas sentiu o joelho no fim do treinamento e virou dúvida no Humaitá. O atleta vem jogando improvisado na lateral esquerda e se não for liberado pelo departamento médico, Cássio será o titular.

Felipinho é opção

O meia Felipnho, recuperado de uma lesão no dedo menor do pé esquerdo, participou do coletivo e será uma das opções contra o Nacional.

Fechou preparação

O elenco do Humaitá ganhou folga nesta sexta, 21, e o objetivo da comissão técnica é aumentar o período de recuperação dos atletas.