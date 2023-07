Duas tentativas de homicídio são registradas na noite desta quarta-feira na capital

Em um intervalo de aproximadamente duas horas, a cidade de Rio Branco, capital do Acre, registrou duas tentativas de homicídio na noite desta quarta-feira (12).

De acordo com as informações, o primeiro caso aconteceu no bairro Taquari, por volta das 21h, onde um homem foi ferido com um tiro nas costas. Ainda não há informações acerca do nome da vítima. Já a segunda tentativa de homicídio aconteceu no bairro Belo Jardim, na rua 1º de maio, por volta das 20h. A vítima, Antonio Pereira, 37 anos, foi alvejado com um tiro no peito por dois criminosos que estavam em uma motocicleta.

Os alvejados foram atendidos e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A matéria será atualizada no decorrer das próximas horas