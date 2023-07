Durante edição do Carnavale, Fernanda Hassem fala sobre o futuro político

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, foi a entrevistada na noite deste sábado (1) pelo jornalista Everton Damasceno, do ContilNet, na edição do Carnavale, que acontece na Praça Hugo Poli. As comemorações de 113 anos da cidade de Brasiléia começaram na última sexta-feira (30) com encerramento neste domingo (02).

Durante a transmissão do evento, realizada pelo ContilNet Notícias e San Francisco Filmes, a gestora não descartou uma candidatura em 2026 ao Senado ou pela Câmara dos Deputados, porém, destacou que ninguém é candidato a si mesmo.

Fernanda Hassem”Eu estou muito feliz e meu coração só tem espaço para gratidão. Esse final de semana em brasiléia tá escrevendo a história da cultura do Estado. Recebi um relato de uma comerciante que vendeu nesse final de semana mais do que no natal do ano passado”, afirmou.

Durante o bate-papo, a prefeita elencou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na política acreana. “Em um cenário que eu escolhi da política, não é fácil para as mulheres. Se for olhar para a história da política das mulheres no Acre, elas sempre estão à luz de alguém um pai por trás, um marido ou alguém inelegível que colocou uma mulher. Quando vem uma mulher com luz própria que dialoga com todo mundo, assusta”, afirmou.

“Eu sinto um renovo. Ninguém é candidato de si só. Estou bem feliz e ainda me resta um ano e meia de prefeita, onde eu tenho ido e encontrado as pessoas, elas têm pedido para ser candidata em 2026. Não sei o que reserva, federal ou senado, uma coisa eu sei, só sei que não sou candidata a mim mesma. Sou candidata dentro de um colegiado e de um entendimento das pessoas. Eu não tenho medo. Nesse momento, estou focada em terminar esse tempo que me resta à frente da prefeita, fazer um trabalho de excelência”, acrescentou.