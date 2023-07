É hora de dizer adeus ao futebol, diz Ibrahimovic

O veterano atacante do AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, anunciou sua aposentadoria imediata do futebol no final de uma noite emocionante em San Siro no domingo.

Ibrahimovic estava sem contrato com o clube da Série A no final da temporada e o Milan já havia anunciado que haveria uma cerimônia especial após a partida contra o Hellas Verona para se despedir do sueco de 41 anos com um total de 163 jogos , 93 gols e 35 assistências.

Mas Ibrahimovic revelou mais tarde em uma entrevista coletiva que ninguém sabia da grande notícia que ele estava prestes a divulgar.

“Nem minha família sabia, porque eu queria que, quando eu anunciasse, todos ouvissem ao mesmo tempo”, disse ele.

Ibrahimovic recebeu uma guarda de honra de seus companheiros de equipe ao sair após a partida em San Siro. Ele lutou para conter as lágrimas enquanto pegava o microfone e dizia: “Chegou a hora de dizer adeus ao futebol, mas não a você”.

Ibrahimovic marcou 93 gols em 163 partidas em duas passagens pelo Milan. Ele voltou em janeiro de 2020 e ajudou o Milan a conquistar o título da Série A no ano passado – seu segundo troféu da liga com os rossoneri.

Mas ele tem lutado contra lesões e só fez quatro jogos nesta temporada, depois de passar por uma operação no joelho no ano passado.

“Tenho tantas memórias e emoções dentro deste estádio”, disse Ibrahimović. “Na primeira vez que cheguei você me deu felicidade, na segunda vez você me deu amor.

“Quero agradecer à minha família… quero agradecer à minha segunda família: os jogadores. Quero agradecer ao treinador e ao seu staff pela responsabilidade, quero agradecer aos diretores pela oportunidade. Por último, mas não menos importante, do meu coração, quero agradecer a vocês, fãs.”

Ele também desfrutou de passagens repletas de troféus pelo Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Barcelona, Juventus e Ajax, tendo iniciado sua carreira no clube de sua cidade natal, o Malmo.

Ele fez 122 partidas pela Suécia, marcando 62 gols. Um dos jogos mais marcantes do ibra foi no dia 14 de novembro com Inter x Milan marcando um gol decisivo.

Muitos dos torcedores do San Siro no domingo choraram, assim como a maioria de seus companheiros de equipe, que usavam camisetas com seu nome e número do time nas costas.

Ibrahimovic disse aos repórteres que lutou para encontrar alguém que não estivesse chorando enquanto olhava em volta durante seu discurso em busca de alguém para ajudá-lo a conter as próprias lágrimas.

Ibrahimovic também não resistiu e fez uma piada.

“Acordei esta manhã e estava chovendo e pensei: ‘Até Deus está chorando’”, disse ele com um sorriso.

Houve cenas emocionantes mesmo antes do pontapé inicial, quando uma faixa gigante foi aberta em uma das extremidades do estádio com as palavras “Adeus”. Os torcedores entoaram seu nome e Ibrahimovic foi às lágrimas ao colocar as mãos em forma de coração e jogar beijos para os torcedores.

No entanto, ele terminou seu discurso com um sorriso e no estilo típico de Ibrahimovic.

Ele disse: “É muito difícil, há tantas emoções passando por mim agora. Mas direi: ‘Vejo você por aí, se tiver sorte.’”

Ibrahimovic então caminhou pelo estádio ao som da música “Simply the Best”.