É tudo aqui! ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco fazem cobertura da Expoacre 2023

A Expoacre é um dos eventos mais aguardados do ano. De Assis Brasil à Acrelândia, de Plácido de Castro à Mâncio Lima, os acreanos comentam e aguardam a maior feira de negócios do Estado. No ritmo do ‘agro’, o ContilNet Notícias já lançou uma página exclusiva para reunir todos os conteúdos ligados à feira.