‘É um ato de cuidado com quem se ama’, diz autora de livro sobre costume sueco da ‘faxina antes da morte’

Se eu me surpreendi? Sim, e muito! Mas também fiquei felicíssima. Honestamente, jamais imaginei que um livro centrado em limpeza e em morte pudesse se tornar tão popular. Muitas pessoas detestam fazer arrumações, faxinas, jogar as coisas fora. E muitas outras mais também receiam falar sobre a morte, embora ela seja, claro, inevitável. Mas defendo que fazer a “limpeza preparatória para a morte”, que é o núcleo do livro, é uma ideia sã para o corpo e para a mente. E creio que a maioria das pessoas acaba compreendendo isso com a leitura.

Uma boa faxina requer tirar o pó dos objetos, lavar tudo com esmero, limpar o chão, usar panos molhados, lavar a louça, os vidros da casa e as roupas. Já a limpeza preparatória para a morte é algo de dimensão muito maior do que isso. É, essencialmente, se livrar dos seus excessos, de suas quinquilharias, do acúmulo, se houver, para que ninguém tenha de fazê-lo mais tarde. É ser sustentável consigo mesmo e com os outros. É ser elegante, delicado, gentil com quem fica. Bem diferente de apenas lavar os pratos no fim do dia.