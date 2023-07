“É um crime”, diz Gladson ao falar sobre Cadastro de Reserva em concursos públicos

Durante coletiva de imprensa concedida nesta terça-feira (11), para falar sobre a folha salarial do Estado, o governador Gladson Cameli opinou sobre novas contratações na administração pública estadual e de abertura de concursos públicos no Acre.

Cameli disse que embora haja a necessidade eminente de novos concursos, o Estado já está com acima dos gastos com pessoal no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Nós precisamos fazer concurso público. Mas nós temos que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. A minha preocupação hoje é com a saúde fiscal do Estado, para não comprometermos a folha de pagamento lá na frente. Não vou ceder pressão de A ou de B. Vamos manter a governabilidade e o equilíbrio das contas”, disse.

Ainda em relação aos concursos públicos, Gladson declarou ser contrário aos Cadastros de Reserva nos certames. “É um crime! Você gera expectativa de contratação para quem mais precisa. Faz um jovem criar expectativa e depois vem a frustração”.

Em um pedido direto ao deputado estadual Nicolau Júnior (PP), Gladson pediu que a Assembleia Legislativa do Acre analisasse a questão do Cadastro de Reserva. “O Estado é uma máquina. Toda vez que vamos dar posse aos convocados, gera uma situação. E eles tem razão. Foi dado uma expectativa e o Poder Público precisa dar uma resposta”.

O secretário de Administração, Paulo Correia aproveitou para lembrar que desde o início da gestão Gladson Cameli, já foram contratados mais de 3.300 servidores efetivos.