EA FC 24: preço, data de lançamento, capa e novidades do novo FIFA

O EA SPORTS FC 24, game de futebol sucessor do FIFA 23, será lançado em 29 de setembro e terá o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, como principal astro, estampando a capa do jogo. Em evento realizado em Amsterdã, na Holanda, a EA Sports revelou as principais informações do novo título, tais como o trailer de gameplay, a capa, os preços, as ligas e as atualizações na jogabilidade. O jogo estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC E Nintendo Switch. Já é possível fazer a pré-compra.

Uma das novidades que mais chamaram atenção é que homens e mulheres estarão misturados no modo Ultimate Team. Ou seja, no novo FIFA, não haverá separação entre futebol masculino e feminino. Será possível jogar com homens e mulheres no mesmo time ao mesmo tempo.

O EA FC 24 contará com mais de 19 mil jogadores, 700 times, 30 campeonatos e 100 estádios licenciados.

Trailer

O trailer do EA FC 24 mostra a jogabilidade com jogadores como os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, do Real Madrid, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain (PSG), dentre outros craques mundiais.

O vídeo revelou o Hypermotion V, nova versão da tecnologia que visa evoluir a captura de movimentos e criar animações ainda mais realistas. Para melhorar a semelhança entre o real e o virtual, houve captura dos movimentos em mais de 180 partidas da Premier League, da Champions League e da LaLiga.

Esta tecnologia só está disponível para as versões de PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.