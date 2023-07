Edital PM AC publicado para Oficiais; iniciais de até R$ 10,4 mil

Saiu o edital do concurso PM AC (Polícia Militar do Acre) para o provimento de 36 vagas de Oficiais e Oficiais da saúde!*

Veja mais detalhes do certame abaixo!

Banca organizadora: FGV

Cargos ofertados:

-Oficial Combatente

-Oficial Saúde

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: de até R$ 10.423,73

Vagas: 36

Taxa de inscrição: R$ 106,00

Inscrições: 30/5 a 24/7***

Provas: 3/9

Edital

*Edital publicado em 26/5!

***A divulgação da prorrogação das inscrições foi publicada no diário estadual!

VEJA MAIS DETALHES ABAIXO

O certame será destinado ao provimento de 36 vagas para as carreiras de Oficial e Oficial Saúde. Veja:

-Aluno Oficial Combatente: 27 vagas;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista: 1 vaga;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial: 1 vaga;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Obstetra e Ginecologista: 2 vagas;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Pediatra: 2 vagas;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Clínico Geral: 2 vagas;

-2º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Ortopedista e Traumatologista: 1 vaga.

Inscrições concurso PM AC – Oficiais: como fazer?

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca FGV. Período: 30/5 a 24/7. Valor da taxa de inscrição: R$ 106,00.

Cabe destacar que as inscrições ficariam abertas até o dia 4/7, porém o prazo foi prorrogado (conforme indicado no Diário Oficial do estado).

Salários edital PM AC – Oficiais

Os aprovados ingressarão na carreira com os seguintes salários iniciais:

Oficial Combatente: R$ 8.129,55; e

2º Tenente Saúde: R$ 10.423,73.

Requisitos concurso PM AC – Oficiais

Confira abaixo os principais requisitos exigidos pelo certame:

-Nível superior de formação em Direito (Oficial Combatente)

-Nível superior na especialidade de saúde desejada (2º Tenente Saúde)

-Idade máxima de 32 anos (Oficial Combatente) e de 40 anos (2º Tenente Saúde)

-Estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres)

Provas e etapas edital PM AC – Oficiais

Conforme indicado no edital, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova de redação;

Prova de Títulos;

Teste de Aptidão Física;

Exame Psicotécnico;

Exame Médico e Toxicológico; e

Investigação Criminal e Social.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 3 de setembro (3/9), das 14h às 18h (horário de Rio Branco/AC).

Prova objetiva edital PM AC – Oficiais

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha. Cada questão contará com 5 alternativas e apenas uma única reposta correta.

Conforme indicado no edital:

Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos em Conhecimentos Gerais e nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos em Conhecimentos Específicos. Ou seja, obtiver, no mínimo, 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) pontos em Conhecimentos Específicos.

Prova de redação edital PM AC

A prova de redação consistirá na produção de texto no gênero dissertativo-argumentativo, com número de mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas.

A redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver que obtiver nota igual ou superior a 10 (dez) pontos.

Veja o quadro de avaliação das redações abaixo: