“Ela ligava e ele comigo”, diz hairstylist sobre Arthur Aguiar e Maíra

Nada como um exposed atrás do outro, não é mesmo, meus seis leitores? Nesta quarta-feira (5/7), a coluna noticiou que a hairstylist Lua Glow havia revelado que ficou com Arthur Aguiar no banheiro do apartamento dele, no Morumbi, em São Paulo. Pois bem! Esta colunista decidiu procurar a moça para saber, com exclusividade, mas detalhes sobre o episódio.

Sem falar ou mostrar datas, Lua contou que foi contratada para modelar os cabelos do ex-BBB para uma campanha publicitária e rolou um clima no fim do atendimento, após a equipe ser dispensada. “Rolou uns olhares diferentes, vi que ele estava me olhando muito”, disse. Porém, a coluna apurou e descobriu que o affair começou em agosto de 2021, quando Arthur estava entre idas e vindas com Maíra Cardi.