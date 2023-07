Elenco do Nacional desembarca em Rio Branco com força máxima

Líder do grupo 1 com 27 pontos e classificado para a segunda para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o elenco do Nacional desembarca em Rio Branco na noite desta quinta, 20, para o duelo contra o Humaitá.

A partida será disputada no sábado, 22, às 15 horas, no Florestão, e uma vitória ou um empate garante ao Naça a vantagem de decidir em casa no mata mata.

Força máxima

O técnico João Carlos Cavalo comanda um treinamento na capital acreana nesta sexta no período da tarde e a equipe deve ter força máxima.

“Nossa meta é terminar na primeira colocação. Precisamos seguir em busca das vitórias para podermos chegar no nosso objetivo”, disse o técnico João Carlos Cavalo após a vitória contra a Tuna Luso.