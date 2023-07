Elenco do Santa Cruz viaja para disputa da 20ª Copa Genus em PHV

O elenco do Santa Cruz viajou na madrugada desta quinta, 13, para Porto Velho, Rondônia, e nesta sexta, 14, começa a disputar a 20ª edição da Copa Genus nas categorias Sub-15 e 17.

“Esses torneios fazem parte do planejamento anual. A ideia é colocar os atletas em campo no maior número de competições possíveis”, declarou o técnico Léo Raches.

Sub-17 desfalcado

O Santa Cruz chega em Porto Velho para tentar a conquista do título nas duas categorias. Contudo, o time Sub-17 terá desfalques importantes.

“Temos garotos do 17 como peças importantes no 20 e eles não viajaram. Vamos jogar a semifinal do Estadual na próxima terça (18) e neste momento é preciso estabelecer prioridades”, explicou o treinador.