Elis Regina não foi a primeira: 6 famosos ‘ressuscitados’ por tecnologias

A imagem de Cazuza apareceu durante cerca de 20 minutos, interpretando sucessos como “Exagerado”, “Faz Parte do Meu Show”, “O Tempo Não Para” e “Brasil”. Inspirado na projeção do rapper Tupac Shakur, ocorrida no festival Coachella em 2012, nos Estados Unidos, o projeto tecnológico que trouxe a imagem de Cazuza de volta aos palcos teve um custo de R$ 8,5 milhões, com a utilização de tecnologias semelhantes.

Renato Russo Em junho de 2013, Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana também foi homenageado em sua cidade natal, Brasília, no estádio Mané Garrincha. O espetáculo sinfônico contou com 14 convidados – como Zélia Duncan, Sandra de Sá, Ivete Sangalo e Lobão –, que interpretaram os sucessos da banda, acompanhados por uma orquestra. Russo digital apareceu quase no fim do show, no fundo do palco, cantando a canção “Há Tempos”.