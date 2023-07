Elon Musk quer acabar com a energia elétrica; entenda os planos do bilionário para a Tesla

A Tesla, empresa de Elon Musk, lançou um novo recurso para os proprietários de seus carros elétricos. A companhia desenvolveu o Charge on Solar.

A ferramenta permite que os carros elétricos da Tesla sejam carregados exclusivamente com energia solar. Os motoristas conseguem configurar Charge on Solar pelo aplicativo de controle dos veículos, mas para isso, ele precisa ter instalado o Powerwall.

O Powerwall é uma espécie de bateria domiciliar que armazena e distribui a energia solar coletada ao longo do dia em casas que possuem painéis solares. O produto foi lançado pela Tesla em 2015 e permite que o usuário use essa energia extra para economizar dinheiro na conta de luz.

Desde 2021, as vendas dos painéis solares da Tesla são casadas com o Powerwall, conforme Musk anunciou em seu Twitter.

Starting next week, Tesla Solar Panels & Solar Roof will only be sold as an integrated product *with* Tesla Powerwall battery

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021