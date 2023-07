Em cadeia, rádios nacionais farão homenagem ao acreano João Donato

Um dos maiores nomes da MPB, o Brasil perdeu nesta semana, o músico, cantor, compositor e instrumentista, João Donato.

Nascido no Acre, Donato será homenageado pelas grandes rádios nacionais do país. Neste sábado (22), as rádios Cultura apresentam o especial inédito João Donato – simples e genial. Vai ao ar no sábado, 22, às 18h, na Rádio Cultura FM, e no domingo (23), ao meio dia, na Rádio Cultura Brasil.

Em um programa com duração de 2 horas, estão trechos de entrevistas de Donato concedidas à emissora em diferentes momentos, depoimentos de personalidades do mundo musical como João Marcelo Bôscoli, André Mehmari, Patrícia Palumbo e Paula Morelenbaum, além das composições de João Donato, por ele mesmo e por seus parceiros.

Durante toda a semana, João também recebeu homenagens por diversas outras rádios nacionais. Nas Rádios Nacional e MEC, da emissora EBC, o acreano rodou durante a grade de programação diária.

Veja detalhes:

Tributo a João Donato nas Rádio Nacional e Rádio MEC

– É Tudo Brasil – segunda (17/7), ao vivo, às 16h, na Rádio Nacional

– Roda de Samba – segunda (17/7), às 22h, na Rádio Nacional

– Memória Musical – segunda (17/7), às 23h, na Rádio Nacional

– Armazém Cultural – segunda (17/7), ao vivo, às 15h, na Rádio MEC

– Jazz Livre! – segunda (17/7), ao vivo, às 21h, na Rádio MEC

– Cena Instrumental – segunda (17/7), às 22h, na Rádio MEC