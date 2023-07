Em casa, Jorge Aragão inicia tratamento contra câncer raro

Pelo Instagram, Jorge Aragão revelou que foi diagnosticado com um linfoma não-Hodkin, um raro tipo de câncer. A nota ainda explicou que o cantor e compositor iniciará “imediatamente o tratamento” e que “manterá seus compromissos profissionais à medida que for possível”.

A assessoria de Aragão revelou, em nota enviada à Caras Brasil, que o tratamento será iniciado nesta segunda-feira (17/7) e que o artista não precisará ficar internado, realizando os procedimentos de casa. O portal ainda explicou que a família espera os próximos passos para se pronunciar.

Jorge Aragão diagnosticado com câncer

O que era para ser uma simples bateria de exames de rotina acabou revelando um problema de saúde mais sério para Jorge Aragão. O sambista anunciou, através de sua assessoria de imprensa, que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin.

“Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin”, afirmou o comunicado.

Logo depois, a nota contou sobre o tratamento de Jorge Aragão: “O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”.