Douglas Richer: banda ‘Malla 100 Alça’ fala sobre feats com Calcinha Preta e novos projetos

A banda de forró eletrônico, criada originalmente em Araripina-PE, “Malla 100 Alça” foi uma das estrelas na noite luxuosa do Baile do piauiense Laéllyo Mesquita em Teresina. A banda é conhecida desde seu 3º disco, pelas músicas que se identificam no cotidiano das pessoas usando o romantismo.

Entre os maiores sucessos estão, “Declaração”, “Edinalva”, “Amo Amar Você”, “A Rifa”, “Quem Deve Paga”, “Lágrimas Reais”, “On-line”, “Condenado Sem Dever”, “Deus Criou o Amor”, dentre outros.

O jornalista Douglas Richer, que esteve na cobertura do evento junto com a Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada à TV Cultura no Acre, mostrou os bastidores do evento. Douglas Richer invadiu o camarim da banda pernambucana para saber as novidades do trio de cantores, Rick Rocha, Lanni Nunes e Jéssica Tavares.

Em papo descontraído, a banda falou sobre os projetos e os feats com os vocalistas da banda Calcinha Preta, Daniel Diau e Silvânia Aquino, e também com a cantora Taty Girl. Mala Sem Alça também prepara novo CD, assista na íntegra:

