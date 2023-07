Em entrevista, travesti diz ter feito sexo com André Valadão

O pastor André Valadão voltou a causar polêmica após promover mais um discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+. Agora, a Talita Olivier, mais conhecida como Talita Oliveira, afirmou que já teria feito sexo com o religioso, que é casado com Cassiane Valadão e pai de três filhos, Lorenzo, Vitório e Angel.

De acordo com Talita, uma mulher travesti, o pastor teria a contratado duas vezes para serviços sexuais há cerca de 10 anos. Ela disse estar expondo a suposta situação agora pois quer “tirar as máscaras” de Valadão.

Em entrevista à IstoÉ Gente, Talita disse: “Não me lembro o dia exatamente [do meu primeiro contato com o pastor], acho que faz entre 10 a 12 anos. A primeira vez ele me pegou em uma rua na Avenida Indianápolis, em São Paulo, não muito longe do banco do Bradesco. A segunda foi em Porto Alegre. Ele cantava em um grupo gospel na época.”

Segundo ela, Valadão teria pedido que ela colocasse seu boné e usasse sua camisa, pois “tem tesão em homens, não em mulheres”. Ela ainda contou detalhes sobre o seu suposto envolvimento sexual com o pastor:

“Eu sempre uso preservativo com todos os meus clientes, mas ele fez oral em mim sem camisinha.”

“Não tenho medo que ele me processe. Ele contratou os meus serviços e deseja a minha morte e da minha comunidade. Eu nunca tive vontade de expor isso, pois minha vida está em risco. Quero tirar as máscaras dele”, completou.

Em suas redes sociais, Talita comentou sobre o assunto: “Você pagou meu programa anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão? Que você foi passivo comigo”, disparou.

Fala homofóbica de André Valadão

André Valadão é alvo de investigação do Ministério Público Federal por homofobia e poderá sofrer punições graves na Justiça. Ele pode pegar cinco anos de prisão pelo crime e também pode ser extraditado.