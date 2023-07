Em parceria com a ABF, Sebrae traz franquias para Expoacre 2023 e busca investidores

Na primeira noite de Expoacre 2023, neste sábado (29), o Sebrae traz Fabiana Estrela, representante da Associação Brasileira de Franchising (ABF), para estimular o empreendedorismo por meio do franchising, que tem a característica de inclusão produtiva para empreendedores que estão começando, seja como franqueado, como franqueador.

“Também tem uma característica de inclusão produtiva para o primeiro emprego. Esse desenvolvimento em conjunto junto com o apoio do Sebrae, a gente pode multiplicar e escalar a educação, a gente consegue trazer muito mais pessoas que sonham em empreender com menos risco, tendo o seu próprio negócio e conduzir cada vez mais riqueza”, disse.

Segundo Fabiana, o franchising emprega 1,6 milhão de pessoas, visto que cada franquia emprega pelo menos 9 pessoas. “A minha expectativa hoje aqui é ter esse grande número de visitantes que está sendo esperado. Aqui já é uma tradição da feira, o espaço do Sebrae, e foi um espaço super bem montado para receber as pessoas e trazer essa inclusão em todos os espaços de cadeia”, explicou Fabiana.

A ABF e o Sebrae trouxeram também marcas interessadas em expandir negócios no Acre e nas regiões próximas também. “A nossa expectativa é essa mesmo, estar presente e poder disseminar também esse conhecimento sobre o que é franquia”, disse a representante da ABF.

Segundo o desenvolvedor de território do Grupo Trigo, Vinicius Ferreira, a hold service atua no mercado com seis marcas, inclusive a Spoleto. Vinicius está no espaço do Sebrae para falar sobre a oportunidade de crescer no Norte, principalmente na maior feira do Acre, que concentra muitas pessoas que podem fazer investimentos em franquias.